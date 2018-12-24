Шоу-бизнес

Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину

Популярному в 90-годы прошлого века российскому певцу Виктору Салтыкова не разрешили въезд в Украину, где у него должен был состояться концерт. Инцидент произошел 20 декабря, сообщил певец в своем Instagram.

«Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств», — сообщил 61-летний певец в соцсети.

Представитель артиста рассказала, что в Киев Салтыков прибыл через Минск, и всех, кто прилетел с российскими паспортами, а это человек 15−20, не пустили на территорию Украины.

Салтыков добавил, что «маленькая девочка приняла такое решение», хотя он является «немалобюджетным человеком».

Музыкант заявил, что намерен подать в суд на украинские власти.

Напомним, что советский и российский певец Виктор Салтыков известен как сольный исполнитель и как участник групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Артисту исполнился 61 год месяц назад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военное положение в 10 областях Украины сроком на 30 дней было введено с 26 ноября 2018 г. Въезд ограничен для российских мужчин возрастом от 16 до 60 лет. По словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, заворачивают на границе тех, кто не может объяснить цель приезда или нарушил условия пребывания в Украине. Еще одной причиной запрета на въезд может быть посещение оккупированного Крыма или просроченный срок разрешения находиться на территории нашей страны.

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