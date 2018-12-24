Беринчик назвал боксера, с которым хочет провести следующий бой

Спорт

Украинский боксер Денис Беринчик (10 побед, 7 из них — нокаутом), завоевавший чемпионский пояс WBO International в легкой весовой категории (полноценным чемпионом ассоциации в этом весе является другой украинец Василий Ломаченко) в бою с Росеки Кристобалем из Филиппин, рассказал о том, кого хотел бы видеть своим следующим соперником.

«Слышал, Энтони Кролла сказал, что бой с Васей Ломаченко — вызов для него. Честно говоря, я бы с британцем тоже подрался. Может ему сказать: „Парень, возьмись сначала за серебряную медаль, а потом уже за золотую“. Может, Ломаченко ему скажет — мол, побей сначала Беринчика, а потом на меня выйдешь. Я бы с удовольствием приехал в Лондон и побоксировал с ним. Причем, оцениваю свои шансы довольно высоко, поскольку зрелый состоявшийся боксер. Нет травм больших, неплохо двигаюсь, неплохо бью… Поэтому не вижу никаких препятствий, чтобы победить в этом поединке», — рассказал в интервью Xsport 30-летний уроженец Краснодона, что в Луганской области.

Отмечу, что в 2012 году Беринчик стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне, уступив в финале кубинцу Роньелю Иглесиасу. На профессиональном ринге первый поединок провел в августе 2015-го, из десяти боев девять провел в Украине (еще один — в Венгрии).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беринчик завоевал чемпионский пояс эффектным нокаутом.

* Фото Ольги Иващенко / K2 Promotions Ukraine

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