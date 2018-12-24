Происшествия

Во Львове "скорая" на тротуаре сбила женщину с ребенком: видео с места ЧП

Во Львове, на ул. Гeнeрала Чупринки, 11, автомобиль скорой медицинской помощи на тротуаре сбил женщину с ребенком. Бригада «скорой», спешившая на вызов, отказалась везти пострадавших в больницу. Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские сбили пешехода на тротуаре.

Видео с места инцидента на своей страничке в Facebook обнародовал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, пострадавшая рассказала, что автомобиль сбил их, когда она с сыном ждала такси. Женщина отлетела вперед, а ребенок оказался под колесами авто. «Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Он находился в состоянии стресса и плакал. Водитель вышел и сказал что нас нe видел и что я недосмотрела за ребенком и виновата», — передает слова пострадавшей депутат.

К счастью, во время ЧП обошлось без серьезных повреждений — пострадавшие отделались шоком и ссадинами. «Поразило равнодушие бригады „скорой“, которая сбила нас. Отказались везти нас в больницу, так спешили на вызов», — сообщила пострадавшая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге во время «гонок на выживание» авто въехало в зрителей. В результате ЧП пострадали четыре человека: двое детей и двое взрослых





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