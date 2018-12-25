Снимали деньги за считаные секунды: путешественник Дмитрий Комаров рассказал, как его обворовали

Шоу-бизнес

Известного телепутешественника, ведущего тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова обворовали в Бразилии. Мошенникам удалось за считаные секунды «увести» с карточки более 300 долларов.

Своим опытом противодействия мошенникам Комаров поделился на своей странице в Instagram. «Снимаю в Бразилии деньги по дороге на съемку, сажусь в машину. Хорошо, что телефон был под рукой и активен. Проходит несколько минут, и я вижу SMS — снято 70 долларов. Не успел понять, что происходит, как приходит вторая SMS — снято 90. Прошу гида притормозить, приходит третья SMS — снято около „сотки“. Все это за каких-то 25 секунд», — рассказал Комаров. По его словам, мошенникам удалось провернуть свой трюк и в четвертый раз — были сняты 70 долларов.

Как отметил ведущий, ему очень повезло, что подозрительные транзакции заметила служба безопасности банка и сделала контрольный звонок: «Идентифицировав мою личность, банк блокирует карту, смски останавливаются. Позже мне рассказали: был создан виртуальный образ карты. Возможно, это накладка на банкомате или где-то „засветил“ карту, например, при расчете в терминале. Учитывая, что я мгновенно взял трубку и подтвердил, что деньги не снимаю, воровство было засчитано упущением СБ банка и все вернули. Не взял бы я трубку или номер был неактивен — все, деньги тю-тю».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Комаров рассказал о самых ярких впечатлениях о поездке в Бразилию, где путешественник попал в логово местной мафии и встретился с «рабыней Изаурой».

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