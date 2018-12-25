Происшествия

В Одессе на акции против строительства задержали активистов: детали и фото с места событий

Во вторник, 25 декабря, в курортной зоне Одессы — в парке на мемориале 411-й батареи состоялась акция противников строительства «Догтауна» — комплекса по дрессировке породистых собак. Здесь собрались более 100 человек, в числе которых — активисты ВО «Автомайдан», «Уличный фронт», «Национальный корпус», а также — жители близлежащих жилых домов.

По словам активистов, лоббирует данный проект Ирина Куценко (Есенович) — депутат Одесского горсовета, которая «входит в ближайшее окружение мэра Труханова».

Участники акции заявили, что под комплекс для дрессировки — на площади более 1,5 гектаров — будут вырублены деревья, а затем развернется масштабное строительство.

«Нам предоставили сомнительные документы на разрешение по застройке парка, — сообщил активист Демьян Ганул. — Инициатива создать центр хорошая, но в парке строить капитальный кинологический центр не очень правильно, особенно если пострадают деревья. Также не было разрешительных документов от ГАСИ».

Местные жители заявили, что обустройство «собачей площадки» с ними не согласовывали, они предлагают построить «Догтаун», стоимость проекта которого около 5 миллионов гривен, в другом месте.

«Расположение „Догтауна“ в парке может нарушить комфортный отдых в нем, — считают эксперты. — Такие объекты обычно размещаются за чертой города. Активисты же не напрасно опасаются, что участок просто выводят из территории парка, чтобы затем застроить элитным жильем».

Вместе с тем, «за» строительство выступила группа людей, в числе которых — мужчина, заявивший, что является автором проекта, а также еще несколько людей, пришедшие с собаками без намордников.

Между оппонентами происходили словесные споры.

На место прибыло большое количество полиции, в том числе начальник управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Иван Ищенко. Поначалу правоохранители при полной амуниции не препятствовали активистам, но потом они выстроились вдоль забора и стали оттеснять протестующих, произошла стычка. Участники акции возмутились тем, что полицейские с дубинками применяют силу, в том числе по отношению к женщинам.

Возмущенные активисты начали вручную демонтировать секции металлического забора, высотой более трех метров, который ограждает начавшуюся стройку. Полиция начала задержания.

По сведениям участников акции, задержаны: руководитель одесского «Автомайдана» Виталий Устименко, Олег Кожушняк, глава общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул и глава одесского Нацкорпуса Сергей Варламов.

По другим данным, полицейские лишь попытались задержать лидера местной организации «Национального корпуса» — его «уложили» на землю, стремились увезти, но почти сразу отпустили на месте происходящего.

В региональном главке Нацполиции заявили, что сейчас за неповиновение полицейским и драку с ними задержаны и уже доставлены в полицию три человека, для установления обстоятельств происшествия.

«Участники акции с применением слезоточивого газа устроили драку со стражами порядка. Предварительно их действия квалифицируются ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — заявили в полиции.

В полиции также утверждают, что один из правонарушителей высказывался нецензурной бранью в сторону правоохранителей. Его вывели с места проведения акции и сопроводили в служебный автомобиль для дальнейшей доставки в отделение полиции. «Двое других, чтобы помешать задержанию товарища, отправились следом. Один из них ударил полицейского, а другой оказал неповиновение полицейским и мешал им посадить в автомобиль нарушителя», — утверждают в полиции.

Предварительно действия задержанных квалифицируют по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция и активисты устроили потасовку на месте скандальной стройки в курортной Аркадии.

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