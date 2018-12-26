Команда украинца Михайлюка обыграла на выезде чемпиона НБА (видео)

Спорт

«Лос-Анджелес Лэйкерс», за который выступает украинец Святослав Михайлюк, обыграл на выезде действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» — 127:101.

«Озерные», ведомые звездным Леброном Джеймсом, уверенно провели поединок и добыли уверенную победу с разницей в 26 очков. К слову, самый высокооплачиваемый баскетболист мира (суммарный заработок Леброна колеблется в пределах 85 млн долларов) не смог доиграть матч до конца — в одном из эпизодов в третьей четверти Джеймс подскользнулся и получил травму паха, после чего вынужден был покинуть площадку.

Получил свое игровое время и украинец Святослав Михайлюк (на фото). 21-летний воспитанник «Черкасских Мавп» провел на площадке всего 110 секунд, но за это время успел набрать 6 очков, дважды попав из-за трехочковой дуги.

Всего же в этом сезоне наш соотечественник провел за «Лэйкерс» уже 20 матчей, получая в среднем 11,3 минуты, со средней результативностью 3,3 очка за игру. Команда, одержав 20 побед и потерпев 14 поражений, занимает четвертое место в Западной конференции и имеет хорошие шансы на попадание в плей-офф, куда «Лос-Анджелес» последний раз выходил в сезоне-2011/2012.

Немного больше игрового времени имеет другой украинец Алексей Лэнь, выступающий за «Атланту». Уроженец Антрацита, что в Луганской области, провел в нынешнем сезоне 30 матчей за «орлов», в которых имел в среднем 19,7 минут игрового времени и набирал 9,8 очков. При этом результаты команды Лэня куда хуже, чем у «озерных» Михайлюка, — в Восточной конференции «Атланта» занимает 12-е место, одержав всего 9 побед (причем три из них — в последних матчах) и потерпев 23 поражения.

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