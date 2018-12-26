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В Закарпатье вынесли приговор женщине, продавшей в рабство сестру и ее малыша
Ранее судимую мать троих детей Мукачевский горрайсуд Закарпатской области признал виновной в продаже в рабство сводной сестры и ее маленького сына. Сестра находилась в тяжелом материальном положении: овдовела, не имела работы и постоянного источника доходов, на руках был маленький ребенок. Обвиняемая, решив, что все это в совокупности поможет склонить сестру к согласию на ее эксплуатацию посторонними лицами (попрошайничество), обратилась к знакомому с просьбой помочь найти покупателя и установила цену «на товар» — 2,5 тысячи долларов. Однако посредник, обдумав предложение, решил сообщить об этом в правоохранительные органы, где дал согласие на участие в негласных следственных действиях. В дальнейшем произошло знакомство продавца с подставным покупателем.
«Обвиняемая предложила сестре за вознаграждение в 1500 долларов поехать с ее маленьким сыном в Ровно и заниматься там попрошайничеством в интересах других лиц. Причем из полученного вознаграждения потребовала вернуть 500 долларов как плату за посредничество. Получив от сестры категорический отказ, она обратилась к родственнице с просьбой помочь в вербовке, но та тоже не согласилась», — отмечается в судебных документах.
Несмотря на это, подсудимая заверила «покупателя» в возможности передачи ему для эксплуатации сводной сестры и ее ребенка. Для этого она, пообещав дать небольшую сумму денег малышу на сладости, заманила их в автомобиль «покупателя». После чего получила от него 2,5 тысячи долларов, а через несколько минут была задержана сотрудниками полиции.
Обвиняемая в суде свою вину признала полностью. Заявила, что деньги ей нужны были для продолжительного лечения тяжелой болезни (онкология) и на операцию. Стала заступаться за нее и сама пострадавшая. Мол, не держит зла на подсудимую, которая всегда ей помогала и в этой истории стремилась только помочь ей заработать деньги.
Тем не менее суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако счел возможным освободить от наказания с испытательным сроком в два года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как 49-летняя женщина пыталась продать своего 15-летнего сына незнакомым людям за 50 тысяч гривен. Горе-мать была задержана в момент передачи денег.
«ФАКТЫ» также рассказывали о женщине, которая 16 (!) лет жила в рабстве в семье киевлян. Когда Елену Ширякину, которую держали в сарае в селе Черевки Згуровского района Киевщины, освободили соседи, она уже была при смерти.
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