Из-за многокилометровых заторов закрыт въезд в Полтавскую область (фото)

Происшествия

В среду, 26 декабря, с 11:00 въезд в Полтавскую область закрыт, сообщил председатель областного совета Александра Беленький. Из-за сильного снегопада, накрывшего Полтавщину 24−25 декабря, на автомагистралях образовались многокилометровые заторы. Оказалась заблокированной и трасса международного значения Киев -Харьков, на которой еще вечером 24 декабря, когда Полтавщину начало заметать снегом, дорожники продолжали укладывать асфальт. Проблемы с движением автотранспорта здесь начались утром 25 января, и с каждым часом ситуация только ухудшалась.

— Мы всей семьей, с двумя пятилетними внуками, возвращаемся в Полтаву после отдыха в Египте, — рассказал «ФАКТАМ» полтавчанин Геннадий Фетисов. — Из киевского аэропорта «Борисполь» едем на собственном автомобиле. С горем пополам ночью преодолели Пирятинский, Лубенский, Хорольский районы, причем только раз видели экскаватор, который расчищал дорогу. А под Чапаевкой Великобагачанского района встали — проезд оказался невозможным вообще. Стоим здесь с ночи без малейшего движения. Мы в пути уже больше 16 часов, когда доберемся в Полтаву, неизвестно. В машине холодно. Ни еды, ни воды, туалет, естественно, на улице. И никто не чистит главную трассу страны. Позорище!

Застряла в заторе на этой трассе и полтавчанка Любовь Черненко. По ее информации, пробка растянулась на 80 километров — от Хорола до Решетиловки. Транспорт стоит без движения в обе стороны в пять рядов. «Только в телефонном режиме все службы говорят, что делают все возможное. Какое спасение??? Все спят!!!» — возмущена пассажирка.

В снежном плену оказались рейсовые автобусы, легковой и грузовой автотранспорт. Многие путники опоздали на свои рейсы в аэропортах. Кто-то не успел вовремя добраться на работу. А то, что переживают родители с маленькими детьми, трудно даже описать.

У многих из тех, кто оказался в пробке, разрядились телефоны. Те, у кого мобилки еще работают, звонят на горячие линии во все службы, но результата никакого: одни ставят в список ожидания, другие обещают подъехать, но не подъезжают, третьи вообще отключают телефоны.

Ситуацию осложняет то, что некоторые водители, нарушая правила, едут против движения транспорта, причем в несколько рядов. Это затрудняет проезд даже для спецтехники. В нескольких случаях дорожная техника заблокирована вместе с остальным транспортом.

Полицейские сообщили, что вечером 25 декабря они освободили из пробки на трассе Киев — Харьков автобус, в котором дети из Кременчугского района возвращались с экскурсии в Киев. 46 школьников разместили в гостинице и в одной из школ райцентра Лубны.

По данным Полтавского управления ГСЧС, на Полтавщину дополнительно направлена тяжелая инженерная техника из Днепропетровской области. К 9:00 часам на самом проблемном участке трассы Киев — Харьков началось движение, которое регулируют сотрудники полиции, пропуская небольшие партии транспорта в обе стороны. Здесь работает техника автодора и ГСЧС. Затор уменьшился до 20 километров, растянувшись от села Красногоровка Великобагачанского района до села Красное Хорольского района. На этом участке действуют три передвижных пункта обогрева.

Остается осложненным движение транспорта по трассе Днепр — Золотоноша — Кременчуг, на которой ранее застряло около 200 автомобилей. Рядом с селом Липовое на границе с Черкасской областью полицейские вместе со спасателями забирали желающих в теплые кунги (домики на колесах). Сейчас в пробке остается около 50 машин. В помещении школы села Святиловка для оказавшихся в снежном плену организован пункт обогрева. В нем удалось разместить 125 человек. Перевозку людей туда осуществляют работники ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Полтавщине из-за непогоды отменены практически все автобусные рейсы.

Фото из социальных сетей

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