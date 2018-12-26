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Происшествия

Львовский судья на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину

14:39 26 декабря 2018   122
ДТП
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ»

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (Львов) выясняют обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием судьи Львовского апелляционного суда, вследствие чего погиб 69-летний прохожий.

— ДТП произошло 25 декабря в 19:30 на автодороге Киев — Чоп, вблизи одного из сел Николаевского района. Судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, который от полученных травм умер в больнице, — сообщает Государственное бюро расследований.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Ведется следствие. Фамилию судьи пока не сообщают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Львове «скорая» на тротуаре сбила женщину с ребенком. Бригада медиков, спешившая на вызов, отказалась везти пострадавших в больницу.

«ФАКТЫ» также писали о под Одессой полицейский на авто насмерть сбил пешехода. Со слов очевидцев, вышеназванный автомобиль передвигался с большой скоростью. Выехав на встречную полосу, он сбил пенсионера, которого от сильного удара «подбросило вверх».

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