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В России расстреляли целую семью: фото погибших и видео с места событий
В Ульяновске (РФ) неизвестный расстрелял 48-летнюю местную жительницу и ее маленьких дочерей — 15 и 11 лет. Их тела были найдены в своей квартире. Там же было обнаружено тело неустановленного 40-летнего мужчины, сообщили в Следственном управлении СК РФ.
Согласно приоритетной версии, последний и является убийцей. Оказалось, что несколько лет назад этот человек уже пытался убить эту семью, и после неудавшегося покушения попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Выйдя оттуда, он приобрел огнестрельное оружие, из которого и убил своих родственников, а потом выстрелил себе в голову.
Фото погибших из соцсетей
Вместе с тем соседи утверждают, что найденные мертвыми мужчина и женщина были любовниками, и мужчина якобы пришел в гости в момент отсутствия дома хозяина.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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