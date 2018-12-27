Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски показала свою идеальную фигуру на пляже и собрала полтора миллионов лайков

С середины декабря Эмили Ратаковски гостит в Майами: там 27-летняя модель приняла участие в модной съемке, а затем решила отметить Рождество в компании своего мужа. Об этом сообщают российские СМИ.

Чуть ли не каждый день одна из самых сексапильных девушек современности радует поклонников фотографиями своей идеальной фигуры, и сегодняшний сочельник не стал исключением.

Эмили поздравила своих подписчиков с Рождеством откровенным фото, которое набрало почти полтора миллиона лайков.

На нем Ратаковски предстала в бикини с высокой посадкой, которое подчеркнуло ее идеальные формы и бархатистую загорелую кожу.

Поклонники звезды уверены — такое фото мотивирует следить за фигурой и не позволять себе лишнего на новогодних праздниках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале Эмили Ратаковски удивила миллионы поклонников сообщением о своем замужестве.

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