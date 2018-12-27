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Майли Сайрус выложила в Instagram свои свадебные фото и видео
В среду, 26 декабря, популярная американская певица и актриса Майли Сайрус выложила у себя в Instagram фотографии и видео, подтверждающие, что она вышла замуж за своего бойфренда, известного австралийского актера Лайама Хемсуорта. Как уже сообщали «ФАКТЫ», слухи о состоявшейся свадьбе появились 25 декабря, когда общий друг Майли и Лайама Конрад Карр разместил на своей страничке в Instagram снимок и короткое видео, снятые им во время этого радостного события.
Теперь все прояснилось. Сайрус и Хемсуорт действительно поженились. Свадьба была скромной и прошла в доме Майли в городе Франклин, штат Теннесси. Певица купила его в 2017 году за 5,8 миллиона долларов. Влюбленные перебрались туда после того, как в ноябре нынешнего года лесные пожары уничтожили их дом в Малибу.
28-летний Лайам на свадьбе был в черном костюме и белой сорочке с галстуком. Майли надела белое платье с глубоким декольте и открытыми плечами.
На видео, которое новобрачная разместила в Instagram, она весело отплясывает босиком под песню Марка Ронсона Uptown Fun. На заднем плана видна большая рождественская елка и множество воздушных шариков.
Напомним, Хемсуорт стал известен благодаря серии фильмов «Голодные игры», где он сыграл одну из главных ролей. Сайрус завоевала популярность еще в подростковом возрасте, снявшись в главной роли в сериале «Ханна Монтана». Молодые люди познакомились на съемках мелодрамы «Последняя песня» в 2009 году.
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