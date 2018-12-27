Происшествия

Оттолкнул журналиста: мэр Одессы оскандалился после заседания суда по его делу (фото, видео)

В четверг, 27 декабря, Малиновский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела городского головы Геннадия Труханова и ряда должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Стороны заявили о необходимости допроса более 110 свидетелей и исследования около 100 томов материалов уголовного производства.

При этом обвиняемые свою вину так и не признали. Труханов назвал уголовное производство надуманным, подтасовкой фактов и политической расправой со стороны своих оппонентов.

«Им надо было что-то сфабриковать, что-то сделать», — сказал он, добавив, что дал исчерпывающие пояснения НАБУ, а суд, по его мнению, вводят в заблуждение.

Обвинение же утверждает, что депутаты горсовета были введены в заблуждение Трухановым и вице-мэром Вугельманом.

После окончания заседания в коридоре Малиновского райсуда произошла стычка между журналистом Радио Свобода и охранниками Труханова. Журналист попытался задать вопрос мэру, но…

Вот как прокомментировал этот инцидент глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко: «Толкотня и хамство. Мэру Одессы Геннадию Труханову надоело отвечать на вопросы журналистов после очередного судебного заседания по делу о хищении бюджетных средств, и он решил оставить помещение суда. При этом охранники мэра вытолкали с его пути журналиста Радио Свобода Михаила Штекеля, который начал ставить господину Труханову вопрос. А полицейские решили встать на защиту мэра и его свиты, изолировав журналиста еще дальше.

Только что я пообщался с Михаилом Штекелем, который не понимает, почему выполнение им профессиональных обязанностей, вызвало столь агрессивную реакцию. Ко всему, журналист даже не смог задать вопрос, что уж говорить, например, о сознательном провоцировании мэра.

Считаю инцидент препятствованием журналистской деятельности. Правда, сам Михаил сомневается, что стоит писать жалобу в полицию о препятствовании, ведь следствием не было избиение или получения им травм.

И здесь трудно не согласиться. На фоне нерасследованных и ненаказанных преступлений — физических атак на журналистов — есть ли для Украины препятствованием толкотня и хамство охранников?..

Адвокат, правозащитник и секретарь НСЖУ Валерий Макеев уже изучает обстоятельства инцидента, и по желанию Михаила готов предоставлять коллеге юридическую помощь. Чтобы не оставлять зло безнаказанным…«

Следующее судебное заседание состоится не ранее середины января 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в хищениях на десятки миллионов гривен.



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