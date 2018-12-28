27.45 31.24 34.68
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оказались бойцами батальона "Торнадо": вскрылись новые детали о подозреваемых в убийстве "Сармата"

7:57 28 декабря 2018   116
торнадо
Инф. «ФАКТОВ»

Следствие выяснило новые детали о подозреваемых в убийстве в Бердянске участника АТО Виталия Олешко («Сармата»). Четверо лиц, которые сейчас проходят по делу как подозреваемые, были бойцами батальона «Торнадо» и участвовали в АТО в составе батальона.

«Задержанные являются жителями Днепра. Бывшие участники антитеррористической операции, входившие в состав батальона „Торнадо“ на 2014−2015-й год. Затем — освободились и проживали в городе Днепр», — рассказал в интервью «Громадське» первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

На данный момент задержанных четверо — Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Володимиренков. Предполагаемый руководитель группировки Виктор Власюк уже находится в межгосударственном розыске. Его ищут по делу о разбойном нападении в Днепре.

По словам Аброськина, кроме четверых задержанных, была еще одна «четверка», которая выезжала в Бердянск, организовывала наблюдение за активистом и готовились совершить убийство. По неизвестным причинам первая группа была отозвана организатором преступления.

Напомним, бердянского активиста и ветерана АТО застрелили 31 июля в Бердянске. У следствия есть три версии причин убийства. Основная — о конфликте на почве предпринимательской деятельности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю-3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины