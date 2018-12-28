Происшествия

На известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне

На известном курорте под Львовом пострадали пятеро детей. В Бориславское районное отделение полиции поступило сообщение из одного из гостиничных комплексов города-курорта Сходница о расстройстве желудка у пятерых детей. Малыши вместе с родителями приехали отдыхать из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова.

— Четверо пострадавших детей — в возрасте четырех лет, один ребенок — годовалый. Медики поставили им предварительный диагноз — синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта, — уточнили в главке Нацполиции во Львовской области.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа полиции. По факту было открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», которая предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Предварительно установлено, что дети могли отравиться водой при посещении бассейна комплекса. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове шестеро детей попали в больницу после посещения аквапарка. Позже выяснилось, что дети отравились парами хлора.

О том, как застраховать себя на случай непредвиденных обстоятельств во время отдыха, читайте в материале «ФАКТОВ» «Экстремалам и пенсионерам дороже: как правильно выбрать страховку для поездки за границу«



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