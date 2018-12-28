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Проект «Ревизор» покинул его ведущий
Новый канал объявил поиск нового ведущего в проект «Ревизор». Накануне Нового года о своем уходе сообщил его ведущий Николай Тищенко, который пробыл на этом посту два года.
— Я выполнил все поставленные перед собой задачи, — сказал «ФАКТАМ» Николай. — Сделал все, что хотел. Проверил такие места, куда никогда раньше не пускали журналистов!
По словам Тищенко, два сезона, проведенные в проекте, стали для него очень насыщенными. За это время он объездил с проверками всю Украину, сражаясь за качество и достойный сервис. Кстати, как ведущий «Ревизора» Тищенко даже получил награду «Телетриумф». Николай признается, что принял решение не продлевать контракт с Новым каналом с сожалением, но обещает, что вскоре зритель опять увидит его на экране.
Команда «Ревизора» во главе с шеф-редактором Анной Жижей уже начала первые этапы кастинга нового ведущего. Выход десятого, юбилейного, сезона социального реалити «Ревизор» планируется осенью 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Николай Тищенко взбудоражил сеть забавным письмом поклонницы, а также показал своим поклонникам, как проводит выходные с сыном.
Кроме того, в 2018 году Тищенко принял участие в шоу «Танці з зірками», став одним из самых скандальных танцоров проекта.
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