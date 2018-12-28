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Украина

Епифаний назвал главное условие, при котором празднование Рождества в Украине перенесут

15:08 28 декабря 2018   381
митрополит Епифаний
Инф. «ФАКТОВ»

Перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря возможен только тогда, когда это положительно воспримет украинский народ. Такое мнение в интервью телеканалу ZIK высказал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю (25 декабря). И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — отметил митрополит.

По словам предстоятеля, переход должен быть постепенным и длительным, конкретных сроков назвать сейчас нельзя.

«Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», — добавил Епифаний.

Напомним, с 2017 года в Украине, кроме праздника Рождества Христова 7 января, был введен государственный выходной 25 декабря. Это было сделано ради равных условий для христиан восточного и западного обряда. Было подсчитано, что 30% всех религиозных организаций Украины празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю — 25 декабря.

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