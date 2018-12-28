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Мерзнут на вокзале часами: появилось видео огромных очередей в оккупированном Луганске
В оккупированном Луганске людям приходится часами стоять на морозе, чтобы попасть на автобус, ведущий на пункт пропуска «Станица Луганская». В сети появилось видео, снятое 25 декабря 2018 года, на луганском автовокзале, с которого ходит единственный маршрут на КПВВ «Станица Луганская».
«Люди вынуждены часами стоять в очереди, чтобы уехать на пропускной пункт, а потом ещё несколько часов, чтобы перейти», — говорится в описании видео.
Как писали «ФАКТЫ», жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей приходится часто стоять в очередях на пунктах пропуска, чтобы попасть на подконтрольную правительству территорию Украины. Так, в ноябре в сеть попало фото очереди на блокпосту Еленовка в Донецкой области. Оно вызвало бурю возмущения среди пользователей. В частности, пользователи Twitter отмечали, что ранее не видели таких рекордных очередей на этом блок-посту.
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