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Мэра города под Одессой заподозрили в жестоком избиении человека
В пятницу, 28 декабря, мэру города Болград Одесской области Сергею Димитриеву сообщили о подозрении в ряде преступлений, в том числе избиении человека. Установлено, что в мае 2018 года, когда на городской рынок приехала техника для демонтажа строительных заготовок под МАФы, был жестоко избит их владелец, который не соглашался с решением горсовета и пытался помешать сносу. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и почки.
«Владелец сооружений начал протестовать, пытался помешать технике и лег на дорогу перед подъемным краном, — сообщили в полиции. — Как установлено, мэр, который находился на месте демонтажа, подошел к лежавшему на земле протестующему мужчине и избил его ногами, когда потерпевший уже не мог защищаться».
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Кроме хулиганских действий, руководителя Болградского горсовета обвиняют в подделке документов и растрате бюджетных средств. По данным следствия, в 2017—2018 годах Димитриев в сговоре с директором одного из предприятий сфальсифицировали официальные документы и растратили более 0,5 млн гривен из бюджета при закупке грузового автомобиля с гидроподъемником.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняют в хищениях на десятки миллионов гривен, 27 декабря, после заседания суда по его делу, оскандалился, не пожелав отвечать на вопросы журналистов.
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