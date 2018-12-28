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Украина

Стало известно, когда ВМС Украины получат американские патрульные катера

19:46 28 декабря 2018   92
Игорь Воронченко
Инф. «ФАКТОВ»

В июле Украина получит от США патрульные катера класса Island. Об этом в интервью DW сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

По словам Воронченко украинские экипажи уже проходят подготовку на американской базе в Балтиморе.

«Экипажи готовятся. Согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину», — сказал адмирал.

Напомним, суда предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Катера рассчитаны на экипаж в 16 человек. В автономном режиме могут находиться на плаву 5 суток. Автономность ограничена запасами продовольствия (емкостью морозильной камеры) и может быть увеличена. Запас топлива для выхода в море — 35 223 литров, запас воды — 3 558 литров, но он может постоянно пополняться за счет опреснительных установок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сентябре США передали Украине первых два патрульных катера береговой охраны класса Island.Церемония передачи прошла в Балтиморе (штат Мэриленд). В ней принял участие президент Петр Порошенко и вице-адмирал береговой охраны Майкл Макаллистер. Украинской стороне передали катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые были выведены из состава Береговой охраны США и находились в законсервированном состоянии.

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