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Взрыв в воинской части под Одессой: названа причина
Полиция обнародовала предварительную причину взрыва в котельной воинской части, в результате которого 20-летний военнослужащий получил телесные повреждения и ожоги. «Предварительно установлено, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования», — сообщили в региональном главке Нацполиции.
Сведения по факту ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Начато расследование.
Как стало известно «ФАКТАМ», военнослужащий срочной службы доставлен в Одессу. По предварительным данным, солдат получил ожоги более 50 процентов поверхности тела, а также многочисленные ушибы. Он находится в реанимации Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое.
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