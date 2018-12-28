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Происшествия

Взрыв в воинской части под Одессой: названа причина

20:49 28 декабря 2018   430
манометр
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция обнародовала предварительную причину взрыва в котельной воинской части, в результате которого 20-летний военнослужащий получил телесные повреждения и ожоги. «Предварительно установлено, что причиной взрыва стала неправильная эксплуатация оборудования», — сообщили в региональном главке Нацполиции.

Сведения по факту ЧП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Начато расследование.

Как стало известно «ФАКТАМ», военнослужащий срочной службы доставлен в Одессу. По предварительным данным, солдат получил ожоги более 50 процентов поверхности тела, а также многочисленные ушибы. Он находится в реанимации Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое.

К сожалению, в последнее время взрывы звучат в нашей стране все чаще. Так, на автозаправочной станции в селе Ксаверовка под Киевом произошел взрыв, в результате которого пострадал работник АЗС.

В Виннице произошел взрыв в троллейбусе. Травмированы пассажиры.

А в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в помещение банка.

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