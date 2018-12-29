Украина

РФ не планирует выполнять гарантии транзита газа через Украину после 2019 года, — Коболев

Российский «Газпром» не собирается выполнять гарантии транзита газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года несмотря на обещания правительства РФ европейским партнерам. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Газпром» заявил, что он выводит из эксплуатации компрессорных цеха на украинском направлении — несмотря на обещания и заверения, которые российское правительство якобы предоставил нашим европейским партнерам, что Россия не намерена обеспечивать гарантии транзита газа по ГТС Украины после 2019 года", — сообщил Коболев.

По мнению главы «Нафтогаза», ЕС следует объективно оценивать возможные выгоды и реальные угрозы, связанные со строительством «Северного потока-2», а также вероятность потери транзита газа через Украину. По словам Коболева, указанные действия «Газпрома» нарушают обещания сохранения транзита через украинскую ГТС после 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с активизацией строительства Россией газопровода «Северный поток-2», все реальнее становится угроза сокращения, а возможно, и полного прекращения транзита российского газа по территории нашей страны в Европу. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Россия обязательно прекратит транзит газа после запуска обходного газопровода.

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