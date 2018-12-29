"Польское счастье": почему к украинским заробитчанам относятся как к бесправной рабочей силе

Общество

О том, что украинцы массово уезжают на заработки в Польшу, уже не раз отрыто заявляли и власти, и демографы. По оценкам правительства Польши, сейчас в их стране находится более двух миллионов украинцев, и поток мигрантов продолжает расти. Чаще всего украинцы находят работу через агентства по трудоустройству. Там, как правило, обещают достаточно лояльные условия и хорошую зарплату. Например, за месяц работы на плантации и продуктовом складе обещают от 1000 до 1500 долларов. Впрочем, ожидания далеко не всегда совпадают с реальностью.

Об одном таком случае «ФАКТАМ» рассказала одесситка Наталья, которая уже больше месяца живет и работает во Вроцлаве.

Невыполнимые нормы и жесткие штрафы

Наталья поехала в Польшу вместе с мужем. Через агентство они устроились работать на продуктовый склад под Вроцлавом. В Польшу поехали официально, оформив рабочие визы. В объявлении агентства по трудоустройству было сказано, что за месяц работы (при 8-ми часовом рабочем дне) каждый будет получать от 3500 злотых (примерно 930 долларов). Обязанности: «сбор товаров на складе, комплектация заказов на электрокаре».

- Уже на месте, на этом складе, мне объяснили, что я буду заниматься комплектацией коробок с йогуртами, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья. — Там есть и мясной склад, но меня заверили, что на нем работают только мужчины. Дескать, женщины в исключительных случаях могут их подменять. Объяснили также, что оплата будет почасовая и озвучили нормы — сколько коробок с йогуртами я должна загружать в автокар за час. О том, что придется управлять автокарами, никто не предупреждал. Это сложно, нужно отдельно этому учиться. Многие по невнимательности или из-за сильной усталости получают на автокарах травмы.

Что касается норм, то я за час должна собрать и загрузить минимум 65 ящиков. Предполагалось, что это будут ящики с йогуртами. Но меня с первых же дней отправили на мясной склад. С тех пор я работаю «на мясе» минимум четыре часа в день — то есть половину своего рабочего дня. Начнем с того, что на мясном складе холодно, там минусовая температура. А мы ведь одеты для работы в помещении. Но самое ужасное, что на этом складе один ящик весит 15−20 килограммов. А нормы остаются такими же: то есть за час я должна собрать и загрузить 65 таких ящиков! Как женщинам поднимать такие тяжести?! Я не знаю польского законодательства, но больше чем уверена, что это нарушение наших прав. После такой работы болит все тело, ты не можешь ходить.

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По словам Натальи, не выполнить норму нельзя. Иначе тебя оштрафуют.

- Действует жесткая система штрафов, — говорит Наталия. — Если ошибся и положил в коробку три йогурта вместо четырех, из твоей зарплаты вычтут три доллара. Получится, что целый час ты отработал бесплатно. Первые десять дней мы работали не на автокаре, а на рохле (гидравлической тележке. — Авт.). И если не выполнил часовую норму, то, считайте, целый день отработал бесплатно. Я старалась успевать, но не все зависит от меня: собирая заказ, ты все равно зависишь от других людей. Например, не хватает каких-то позиций, и ты ждешь, когда их принесут. Машина, в которую ты должен все это погрузить, находится совсем в другом месте, а склад размером со стадион…

Зарплата тоже оказалась не такой, как обещали.

- Во-первых штрафы, о которых никто не предупреждал, — говорит женщина. — Но даже без них 3500 злотых в месяц никак не получится. За 11 рабочих дней мне заплатили 1100 злотых. А если в месяце 20 рабочих дней, то больше 2000 злотых я вряд ли получу. А это примерно 530 долларов вместо обещанной тысячи.

Для того, чтобы заработать больше, теоретически можно брать дополнительные часы. Но, во-первых, после того, как ты несколько часов подряд тягал 15-килограммовые ящики, ты уже не можешь пошевелиться. А во-вторых, склад находится за городом и там не ездит общественный транспорт. Нас привозит и забирает специальный автобус, который появляется возле склада раз в восемь часов. Поэтому если ты решишь остаться на два или три дополнительных часа, ты потом не сможешь доехать домой. Разве что вызвать такси и потратить на это в два раза больше, чем заработаешь. Выходной у нас один в неделю. Но в этом месяце в связи с рождественскими праздниками их больше. И тут нечему радоваться, ведь чем больше выходных, тем меньше денег ты заработаешь.

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Жилье тоже стоит денег.

- Часто агентства по трудоустройству, завлекая клиентов, обещают бесплатное жилье в хостеле или общежитии, — говорит Наталья. — Но на самом бесплатного жилья нет нигде. Даже если тебя поселят в хостеле, из твоей зарплаты будут вычитать стоимость аренды и коммунальных услуг. В нашем случае жилье изначально никто не обещал, мы искали его сами. Сейчас с мужем снимаем комнату в трехкомнатной квартире. Стоимость аренды — по 600 злотых (160 долларов) с человека в месяц. Нужно понимать, что со ста долларами в кармане в Польшу не поедешь. Уезжая, нужно иметь минимум 400−500 долларов, чтобы снять жилье и иметь возможность оплатить медкомиссию.

Какой договор подписывать с агентством и как не стать жертвой обмана

- Еще очень важно, какой именно договор вы подписывается с агентством, — говорит Наталья. — Их существует два вида: «умова о праце» и «умова злецения». «Умова о праце» намного выгоднее. Как правильно, такой договор предусматривает высокую заработную плату, пятидневный рабочий день, оплачиваемый больничный. А вот «умова злецения» (которую подписали мы с мужем) — это совсем другое. В таком договоре не оговариваются ни выходные, ни часы работы. Больничные не оплачиваются. Что бы с тобой не произошло, тебе никто ничего не компенсирует. К тебе относятся как к бесправной рабочей силе. На нашем складе 95 процентов сотрудников — украинцы. Поляки есть, но они только на руководящих должностях. Многие из них нас ни во что не ставят. На складе работает один Патрик, который ненавидит украинцев. Требует, чтобы мы говорили с ним только по-польски, хотя прекрасно понимает украинский. Поляки никогда с нами не здороваются. Если скажешь кому-то «добрый день», ответа не услышишь. Они не хотят даже знать наших имен — обращаются к нам по номерам на униформе. Неприятно, но с этим можно смириться. А вот выдержать такие условия труда невозможно. На складе сумасшедшая текучка кадров. Многие уходят, не проработав и двух недель.

- Вы обращались в агентство по трудоустройству с жалобой на условия труда, которые сильно отличаются от обещанных?

- Пыталась. Но сотрудники агентства с тобой приветливы и обходительны ровно до тех пор, пока ты не подписал договор. Тогда тебя обрабатывают и обещают золотые горы. А как только договор подписали, все любезности заканчиваются. Я не раз пыталась пожаловаться, но слышала один и тот же ответ: «Идите и работайте». Они не боятся, что мы, к примеру, подадим в суд, ведь в договоре условия труда не прописаны. А значит, и уличить кого-то в нарушении практически невозможно. Но я все равно намерена обращаться к юристам. Хочу хотя бы выяснить, имеет ли работодатель право заставлять меня поднимать 15-килограммовые ящики.

«ФАКТЫ» тоже попытались получить ответ на этот вопрос. В агентстве по трудоустройству, через которое Наталья устроилась на работу, на телефонные звонки не отвечают.

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- С такими ситуациями я раньше не сталкивался. Например, по нашему законодательству, такие условия работы являются вредными (по украинским нормам женщину не могут заставить поднимать груз больше 7 килограммов. — Авт.), — сказал «ФАКТАМ» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Если работник понимает, что его права нарушены, он может обратиться в местную инспекцию труда. При подписании договора с агентством по трудоустройству нужно обязательно обращать внимание на все нюансы роботы, которые должны быть описаны в вакансии. В самом договоре нужно прописать условия труда и функционал, то есть то, что человек будет делать на работе. В данном случае, в вакансии должно было быть описание того, что работа будет связана с погрузкой-разгрузкой каких-либо грузов, указан объем и вес товара, который необходимо разгрузить за смену.

По словам Василия Воскобойника, если в договоре вообще нет конкретики, подписывать его не стоит.

- Для того, чтобы подобных ситуаций не было, необходимо менять наше законодательство в сфере международного трудоустройства, — говорит Василий Воскобойник. — С одной стороны, либерализовать законодательство путем отмены лицензии на оказание посреднических услуг по трудоустройству за границей, убрать бюрократические барьеры. С другой стороны — законодательно запретить брать деньги с соискателей работы за границей. При сегодняшней системе посреднику нужно только получить деньги с соискателя, а что с ним будет дальше, никому не интересно. Если же запретить брать деньги с соискателя, то оплату услуг посредников будет осуществлять иностранный работодатель, для которого подбирается персонал. Если соискатель не был в полной мере проинформирован об условиях работы, он не будет работать у иностранного работодателя, а тот, в свою очередь, не оплатит услуги посредника. Такой подход позволит побороть мошенничество и защитить украинцев, которые ищут работу за рубежом.

Потеряла руку по вине польского работодателя

В декабре 2017 года уроженка Луцка Алена Романенко лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину. Алена работала в прачечной. По словам женщины, машина, на которой она работала, постоянно ломалась. При этом инструктаж сотрудникам прачечной никто не проводил. Как и что нужно делать, новым сотрудникам показывали их коллеги. Одна сотрудница сказала Алене, что нужно вынимать простынь, если на ней появится узел. Алена так и сделала — и ее руку затянуло в гладильную машину. Когда приехала «скорая», молодая женщина уже лишилась части руки. Спасатели хотели разрезать гладильную машину, но хозяин прачечной не разрешил. В результате Алена почти час прождала с зажатой рукой в машине, пока не приехали мастера, которые разобрали агрегат.

Об этом деле в свое время писали центральные польские СМИ. С тех пор прошел год. Муж Алены Андрей Романенко рассказал «ФАКТАМ», что по этому делу до сих пор идет судебный процесс. И не один.

- По поводу случившегося открыто три производства, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Романенко. — Два уголовных и одно гражданское, которое слушается в Варшаве. А в целом весь процесс находится под личным контролем министра Польши. По одному из гражданских производств сейчас допрашивают свидетелей. Некоторые сотрудники прачечной открыто врут в суде, что Алену якобы инструктировали. Но это неправда. И многочисленные экспертизы доказали, что нарушения были именно со стороны работодателя. Прокуратура запретила использовать эту гладильную машину. Было доказано, что возле машин не было ни необходимых металлических перегородок, ни предупреждающих наклеек. На основании этих экспертиз инспекция труда подала на прачечную в суд. И это отдельный процесс. Что касается уголовного дела, то расследование закончено и дело передано в суд. Работодатель признал свою вину, написав явку с повинной. Но Алене не принес элементарных извинений. Жена лишилась руки, на всю жизнь осталась инвалидом. О протезе говорить пока рано, впереди еще длительное лечение. Мы благодарны польским властям, которые нас поддержали и продолжают поддерживать. И правоохранительным органам за объективность. А вот со стороны Украины мы помощи, к сожалению, не дождались. Хотя неоднократно обращались в соответствующие органы.

Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали, как в феврале 2018 года польский работодатель бросил парализованную украинку умирать на улице. 43-летняя женщина работала на продуктовой базе в Познани. Когда у женщины случился инсульт, работодатель вместо того, чтобы вызвать «скорую», вывез заробитчанку в другой город и бросил на автобусной остановке. Женщина чудом осталась жива. После скандала в прессе работодатель согласился оплатить лечение женщины. Будьте бдительны при выборе работы и работодателя.

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