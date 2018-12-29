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После переговоров Лукашенко отказался играть в хоккей с Путиным на Красной площади
В субботу, 29 декабря, в Москве состоялась вторая за последнюю неделю встреча президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Как уже сообщали «ФАКТЫ», предыдущие переговоры, которые прошли в Кремле 25 декабря, не дали конкретного результата. Лукашенко интересует денежная компенсация в размере 400 миллионов долларов за так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, предпринятый Россией.
Он был предпринят Москвой, чтобы сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Но при этом больно ударил по потребителям в Беларуси. В ближайших к республике российских областях бензин и дизтопливо оказалось заметно дешевле.
Лукашенко обрушился на Россию с критикой. Он обвинил Кремль в грубом нарушении договоренностей в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также существующих правил торговли внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
25 декабря переговоры длились четыре часа. Лукашенко не добился никаких уступок. НО президенты договорились встретиться в 2018 году еще раз. При этом, как сообщали российские СМИ, Путин остро поставил вопрос о реанимации забытого договора о создании Союзного государства.
29 декабря встреча в Кремле продолжалась три с половиной часа. И снова Путин и Лукашенко общались за закрытыми дверями. Журналистам было позволено услышать только самое начало.
«Мы с вами встречаемся уже второй раз на этой неделе», — приветствовал Александра Лукашенко Владимир Путин. «Зачастили. Уже надоели друг другу», — пошутил белорусский президент.
«Как мы и договаривались, по вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства», — продолжил Путин.
Лукашенко тут же перешел на серьезный тон: «Мы никогда не сможем друг другу надоесть. Есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа. В прошлый раз мы договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом и бренном мире. Никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать на перспективу».
«Предлагаю сегодня как раз поговорить о том, что сделано. Вы сказали, что дадите соответствующее поручение правительству. Ну и Новый год впереди: поздравим друг друга. Может быть, это станет хорошей традицией встречаться перед этим праздником», — сказал Путин.
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После переговоров президенты не вышли к журналистам. Путин сразу отправился на Красную площадь, чтобы принять участие в хоккейной игре вместе с некоторыми российским министрами и хоккеистами-ветеранами. После игры он заявил журналистам: «Предлагал Александру Григорьевичу поиграть, встать на лед уже сегодня в составе одной из команд, но он отказался. Его понять можно, скоро Новый год, он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, дел текущих. Перед Новым годом их всегда очень много. Но мы с ним договорились, что мы с ним увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся».
Пока Путин и Лукашенко общались за закрытыми дверями, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отбивался от журналистов. Он заявил, что никаких планов включения Беларуси в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в Союзном договоре. «Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы — РФ и Белоруссия — и стали Союзным государством. Есть определенные вехи — это и фискальные дела
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