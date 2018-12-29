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Шоу-бизнес

Назван победитель девятого сезона "Х-фактора"

23:03 29 декабря 2018   840
логотип проекта
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Состоялся суперфинал девятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Шесть эфиров за звание победителя проекта и один миллион гривен сражались тринадцать участников. Но только двое из них вышли в финал — подопечные Насти Каменской — группа «ZBSband» и Андрея Данилко — Дима Волканов. Голосование длилось ровно неделю.

Победителем девятого сезона вокального шоу «Х-фактор» стала группа «ZBSbahd». Впервые за всю историю украинского «Х-фактора» побеждает музыкальная группа.

По замыслу режиссеров, в суперфинале выступили все тринадцать участников проекта. Каждый — исполнил на сцене свой лучший номер. Удивили зрителей и судьи шоу — Настя Каменская и Дмитрий Шуров, представившие премьеры песен.

Известно, что по новым правилам «Х-фактора», приз в один миллион гривен идет на раскрутку артиста — запись песни, клипа и ротацию на радио.

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