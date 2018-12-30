Общество

Порошенко сделал важный шаг для спасения украинского моряка из тюрьмы в Иране

Украинский моряк Андрей Новичков, который с мая этого года находится в тюрьме в Иране по обвинению в убийстве , вскоре может быть обменен на иранского разведчика Али Джадуеля. Об этом сообщается на странице «Помощь Андрею Новичкову» в Facebook.

Как стало известно, президент Украины подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, на которого собираются обменять одессита.

«То, чего мы так долго ждали, наконец-то случилось. Как стало известно из компетентных источников, от момента подписания до прибытия Андрея в Украину пройдет около двух недель. С нетерпением ждем Андрея в Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, 34-летнего одессита Андрея Новичкова в Иране обвинили в непредумышленном убийстве. 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем ЧП стал одессит Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. При том, что никто из членов экипажа не дал адекватных показаний о том, что одессит сбросил матроса за борт.

В мае депутаты областного совета поддержали обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию с одесским моряком. На некоторое время Новичкова выпустили из тюрьмы под личные обязательства сотрудников украинского МИДа, однако после снова взяли под арест.

Украинская сторона предполагает, что Новичкова задержали потому, что Тегеран рассчитывал обменять украинского моряка на своего разведчика Али Джадуея, которого в Харькове осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Исламской Республики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в конце октября Украина обменяла семь членов экипажа арестованного рыболовецкого судна «Норд» (приписано в аннексированном Крыму) на украинских моряков, задержанных россиянами.

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