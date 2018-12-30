- 21:02 Сергей Бабкин с семьей отправился в «путешествие в сказку»
- 20:59 ООН просит на Новый год отказаться от упаковки подарков
- 20:28 Уроженка Львова стала чемпионкой мира по шахматному блицу
- 20:17 Неожиданно: Вера Брежнева попала в "черный список" российского телеканала
- 20:12 В киевском метро появилась необычная новогодняя услуга
- 19:54 Пас Зинченко помог «Манчестер Сити» прервать серию поражений: видеообзоры матчей
- 19:44 Украинские военные отправили на оккупированную территорию креативное поздравление с Новым годом
- 19:25 В Западной Украине еще две общины перешли под эгиду ПЦУ, несмотря на давление Московского патриархата
- 19:07 Дефицит сна у подростков и студентов может привести к ожирению
- 19:04 Украинцам пообещали поездки в страны Балтии без загранпаспортов
Сергей Бабкин с семьей отправился в «путешествие в сказку» (фото)
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, представивший недавно клип на новую песню «Дихай повільно», отказался от новогодних корпоративов и решил провести праздники с семьей. Вместе с женой Снежаной и двумя детьми певец отправился в «путешествие в сказку». Новый год они решили встретить в морозной Лапландии.
«Наша главная задача — собраться на Новый год всей семьей. По возможности всегда стараюсь приехать в Харьков, например, перед съемками я был там, весь день: мы с детьми дурачились, играли в снежки. Здорово провели день, и я в волшебном настроении приехал в Киев», — рассказал Сергей Бабкин перед поездкой на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».
«Мы никогда не планируем прямо задолго. Но вот в прошлом году мы с семьей были в Славском, захотели туда поехать. В этом году хотим осуществить нашу мечту — увидеть Северное сияние», — говорил Сергей.
В сети он поделился первыми фотографиями с зимнего отдыха. И хотя световой день там очень короткий, начитает светлеть в 10 утра, а в 15.00 — уже темно, семейство Бабкиных наслаждается отдыхом и катается на лыжах.
«Мои горнолыжные герои! Покорители снежных трасс! Нам говорили, что тут мороз не так ощущается, как у нас, что легче переносится. Нет! Холодно очень! Стоять на месте невозможно, надо постоянно двигаться. Воздух сухой и оттого мороз щипает сильно! Надо очень тепло одеваться!» — похвасталась в сети достижениями детей Снежана Бабкина.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, сколько стоит встретить Новый год со звездами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм