Сергей Бабкин с семьей отправился в «путешествие в сказку» (фото)

Шоу-бизнес

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, представивший недавно клип на новую песню «Дихай повільно», отказался от новогодних корпоративов и решил провести праздники с семьей. Вместе с женой Снежаной и двумя детьми певец отправился в «путешествие в сказку». Новый год они решили встретить в морозной Лапландии.

«Наша главная задача — собраться на Новый год всей семьей. По возможности всегда стараюсь приехать в Харьков, например, перед съемками я был там, весь день: мы с детьми дурачились, играли в снежки. Здорово провели день, и я в волшебном настроении приехал в Киев», — рассказал Сергей Бабкин перед поездкой на съемочной площадке шоу «Фантастична ніч».

«Мы никогда не планируем прямо задолго. Но вот в прошлом году мы с семьей были в Славском, захотели туда поехать. В этом году хотим осуществить нашу мечту — увидеть Северное сияние», — говорил Сергей.

В сети он поделился первыми фотографиями с зимнего отдыха. И хотя световой день там очень короткий, начитает светлеть в 10 утра, а в 15.00 — уже темно, семейство Бабкиных наслаждается отдыхом и катается на лыжах.

«Мои горнолыжные герои! Покорители снежных трасс! Нам говорили, что тут мороз не так ощущается, как у нас, что легче переносится. Нет! Холодно очень! Стоять на месте невозможно, надо постоянно двигаться. Воздух сухой и оттого мороз щипает сильно! Надо очень тепло одеваться!» — похвасталась в сети достижениями детей Снежана Бабкина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, сколько стоит встретить Новый год со звездами.

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