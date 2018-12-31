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Политика

С почином: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины

15:39 31 декабря 2018   194
Игорь Шевченко
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины (2014−2015 гг.) Игорь Шевченко стал первым из политиков, который подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом он написал на своей странице в Facebook, поблагодарив сотрудников комиссии за работу в предпраздничный день.

«Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку», — написал потенциальный кандидат.

Как сообщали «ФАКТЫ», избирательная кампания по выборам президента Украины стартовала 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов и подача ими документов в Центральную избирательную комиссию продлится до 3 февраля 2019 года.

Ранее в Комитете избирателей Украины спрогнозировали, что выборы-2019 побьют рекорд по числу кандидатов.

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