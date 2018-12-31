- 16:04 Стало известно, сколько украинцев не любят Новый год
- 15:52 Новый год шагает по планете: яркий праздник в Австралии
- 15:39 С почином: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины
- 15:35 Если украинцы будут манипулировать на выборах — потеряют страну, — философ-россиевед
- 15:22 СМИ подсчитали, что в 2018 году Трамп врал по 15 раз в день
- 15:11 Крымчане собрались встречать 2019 год по киевскому времени
- 14:36 Львовские патрульные спасли самоубийцу
- 14:34 Карцев, Маккейн, Кабалье и другие: кто из известных людей умер в 2018 году
- 14:18 В Новой Зеландии встретили 2019 год: в сети показали яркое видео
- 13:51 Джамала осталась без елки
С почином: ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины
Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины (2014−2015 гг.) Игорь Шевченко стал первым из политиков, который подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины для регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом он написал на своей странице в Facebook, поблагодарив сотрудников комиссии за работу в предпраздничный день.
«Процесс пошел. Подали документы в ЦИК. Всем спасибо за поддержку», — написал потенциальный кандидат.
Как сообщали «ФАКТЫ», избирательная кампания по выборам президента Украины стартовала 31 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов и подача ими документов в Центральную избирательную комиссию продлится до 3 февраля 2019 года.
Ранее в Комитете избирателей Украины спрогнозировали, что выборы-2019 побьют рекорд по числу кандидатов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 4 м/с Ю
Давление: 752 мм