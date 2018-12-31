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Активисты показали, из чего нелегалы делают шаурму в Одессе (фото)
Подпольную «фабрику» по производству ингредиентов для шаурмы обнаружили в Одессе активисты общественных организаций «Качественное общество», «Седьмой корпус», «Самооборона Одессы» и других. Складские помещения, в которых изготавливают и хранят продукты для точек, торгующих шаурмой, выявили по адресу Киевское шоссе, 1 / 4 .
«На этой подпольной „фабрике“ обнаружены ванны, доверху заполненные очищенной картошкой, а также „производство“ по изготовлению соуса для шаурмы, — рассказали активисты. — В соседнем помещении — без холодильников, прямо на полу — хранились коробки с сыром и колбасой. За стеной — жилье нелегалов, которые работают (естественно, без каких-либо санитарных книжек) на этой самой „фабрике“. В среднем, за смену они чистят, например, около 2,5 тонны картошки для точек реализации шаурмы в городе…»
После того как активисты все это зафиксировали, направив информацию о грубейших нарушениях в полицию и региональное представительство Госпотребслужбы, «фабрика» продолжила работу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после массового отравления шаурмой в Одессе в мае 2018 года городские власти заявили о закрытии почти всех торговых точек, реализующих шаурму.
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