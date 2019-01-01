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Одесский активист заявил, что в новогоднюю ночь был избит полицейскими в центре города
В Одессе лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул (на фото) заявил о нападении на него в новогоднюю ночь полицейских. Об инциденте, произошедшем в центре города, 25-летний Ганул сообщил в Facebook. По его словам, инцидент произошел на улице Успенской, 53.
«Сотрудники патрульной полиции совершили нападение на меня, получил телесные повреждения. Адрес нападения: Успенская, 53. Били дубинками, потом сели в авто. По моему мнению, это нападение направлено на подавление моей активности (как общественного лидера. — Авт.)», — написал Ганул.
Он акцентирует на том, что не задержан, а «просто избит», и призывает начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных.
В управлении патрульной полиции заявили, что во время отработки вызова по улице Успенской правоохранители обратили внимание на конфликт между мужчиной и женщиной.
«Инспекторы подошли поинтересоваться, в чем дело, но мужчина с признаками алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно. Патрульные успокоили его, уладили конфликт и поехали на отработку задач», — утверждают в управлении.
Отмечается, что сейчас по факту данного происшествия проводится служебная проверка.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях Демьян Ганул участвовал в акции, которую проводили противники строительства на территории парка в Одессе комплекса по дрессировке собак. Протестующие заявили, что под комплекс на площади более 1,5 гектара будут вырублены деревья, а затем развернется масштабное строительство.
Напомним, что в последние дни года одесские активисты провели несколько акций. Так, 31 декабря члены общественных организаций «Качественное общество», «Седьмой корпус», «Самооборона Одессы» и других показали, из чего нелегалы делают шаурму.
А ранее активисты оригинально поздравили с наступающим праздником хозяев игорных залов: измазав автоматы, компьютеры, плазму и мебель в клубах фекалиями.
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