В Одесской области пенсионер, пытаясь пролезть под поездом, лишился ноги

Происшествия

Вечером 31 декабря в Раздельнянскую районную больницу (Одесская область) доставили неизвестного с серьезными травмами.

«Сообщение о том, что госпитализирован мужчина с механической ампутацией левой ноги, получено из местной больницы, — рассказали в полиции. — Потерпевшему на вид от 60 до 70 лет. По некоторым данным, он пытался пересечь железнодорожные пути, пролезая под поездом…»

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности этого ЧП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Полтавщине на железнодорожных путях за одни сутки произошло две трагедии: под поезд попали мужчина и молодой парень.



А в Крыму перед Новым годом поезд протаранил грузовик. Это чрезвычайное происшествие случилось в Керчи. Как пишет местная пресса, водителя грузовика «сбил с толку» светофор, мигавший белым.

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