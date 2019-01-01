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В Одесской области пенсионер, пытаясь пролезть под поездом, лишился ноги
Вечером 31 декабря в Раздельнянскую районную больницу (Одесская область) доставили неизвестного с серьезными травмами.
«Сообщение о том, что госпитализирован мужчина с механической ампутацией левой ноги, получено из местной больницы, — рассказали в полиции. — Потерпевшему на вид от 60 до 70 лет. По некоторым данным, он пытался пересечь железнодорожные пути, пролезая под поездом…»
В настоящее время правоохранители выясняют все подробности этого ЧП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Полтавщине на железнодорожных путях за одни сутки произошло две трагедии: под поезд попали мужчина и молодой парень.
А в Крыму перед Новым годом поезд протаранил грузовик. Это чрезвычайное происшествие случилось в Керчи. Как пишет местная пресса, водителя грузовика «сбил с толку» светофор, мигавший белым.
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