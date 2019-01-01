Шоу-бизнес

Олег Винник встретил Новый год в Одессе дважды и спел за 50 тысяч долларов (фото)

Более 40 тысяч одесситов и гостей города встретили Новый год на Думской площади. Так, во всяком случае, официально утверждают в городском совете, админздание которого располагается именно по указанному адресу.

Действительно, уже порядка полутора десятков лет такие встречи проходят именно в этом месте, на Приморском бульваре. Однако на Думской никак не могут одновременно разместиться не только 40, но даже и семь-восемь тысяч.

* Новогодняя ночь на Думской площади

Всю новогоднюю ночь на Приморском бульваре и на Думской площади, располагающейся в его начале — там, где обычно устанавливают сцену для праздничного концерта, было очень многолюдно. Пришедших ждали различные развлекательные мероприятия, конкурсы, подарки, ярмарка, красочный фейерверк и, конечно же, большой новогодний концерт. С участием местных и не только звезд эстрады. В числе основных — Олег Винник.

Традиционные «волчицы» и простые поклонницы артиста с нетерпением ожидали его появления на сцене. Дождались, правда, не очень скоро. Мало кто из них знал, что «волк» современной украинской эстрады в это время (начиная с 22:30) развлекал ВИП- публику в концерт-холле «Сады Победы», что в курортной Аркадии.

Именно там, в дорогом ресторане, он пел за 50 тысяч долларов. Эту цифру обнародовали информированные СМИ, уточнив, что места в заведении были распроданы по цене от 3,5 до 12,5 тыс. гривен. Правда, и меню приводят соответствующее: хвосты тигровых креветок в помидорно-базиликовом соусе, филе телятины в пряной глазури с гарниром из шпината с грибами, икра щучья с тостами и запеченные под сыром блинчики с грибным кокотом…

На Думской же — алкоголь за свой счет и простенькая закуска. Зато без предварительного бронирования столиков.

Ранее Одесский горсовет информировал, что потратит из бюджета 300 тысяч гривен на «чудо на Думской», в том числе на телетрансляцию новогоднего концерта. Помимо того, мэрия потратила миллион гривен на аренду сцены, звукового и светового оборудования, экранов, установку и монтаж, а также на написание сценариев для «Европейского Рождества» и «Чуда музыки великой». Еще 80 тысяч гривен — на проведение Odessa Light Fest.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Новый год — горячая пора для артистов. В праздничную ночь их гонорары возрастают в разы. Поэтому лишь немногие из звезд могут позволить себе не работать, а провести праздник в кругуродных. Так, Оля Полякова махнула с семьей в Швейцарию. А Потап встретил Новый год в Египте.

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