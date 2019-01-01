Происшествия

В Черном море украинский военный корабль открыл огонь, чтобы остановить танзанийское судно (фото)

В первый день нового 2019 года ВМС Украины совместно с СБУ и Государственной пограничной службой пресекли попытку контрабанды морем. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что в конце дня 31 декабря в территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке незаконных грузов. По распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер «Прилуки».

Судно-нарушитель было обнаружено в районе населенного пункта Курортное в пределах территориальных вод Украины. На корабле не реагировали на сигналы украинского катера и не остановились.

После этого «Прилуки» начал преследование судна-нарушителя, которое пыталось уйти от погони.

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер „Прилуки“ открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы», — говорится в сообщении.

В остановке иностранного судна в территориальных водах Украины также принимали участие бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск» с досмотровой командой на борту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в водах Черного моря попал в шторм украинский буксир «Параллель», который использовали для контрабанды. Также сообщалось, что в Одесском морском торговом порту правоохранители пресекли попытку контрабандного перемещения из Украины в Израиль сигарет, предварительная стоимость которых составляет порядка 17 миллионов гривен.

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