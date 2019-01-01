В сети показали видео с пьяным российским хоккеистом, устроившим дебош в самолете

Мир

Российский хоккеист Олег Сапрыкин устроил пьяный дебош в самолете, который следовал из Сочи в Москву. В результате лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже.

Как сообщают российские СМИ, спортсмен, который был изрядно навеселе, требовал виски. После отказа он устроил скандал — поднял руку на стюардессу и соседа по креслу.

«Они меня били… Ты там что, свидетелей решила собирать? Ты — Каштанка, бл*дь! Эта Каштанка, она вас предаст! Я тебе говорю, я вижу по ней! Это — крыса. Это не экипаж — это жаба! Че ты лыбишься, с*ка?!» — кричал спортсмен в адрес стюардессы, которая заявила, что он ее ударил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале, который устроил в самолете российский актер Алексей Панин , известный своими антиукраинскими взглядами и поддержавший агрессию против нашей страны. «Любимый актер Путина» вляпался в скандал на борту самолета, возвращавшегося в Россию из аннексированного Крыма.

Также сообщалось о дебоше, который устроил на борту самолета пьяный российский бизнесмен Сергей Кабалов . Он оскорблял пассажиров и отказывался подчиняться членам экипажа, закрылся в туалете и курил там, что строго запрещено. В результате Кабалов подрался с одним из стюардов. При этом он громко кричал, что может посадить самолет, где сочтет нужным. В Московском областном суде вынесли вердикт по громкому делу попытки захвата самолета. Бизнесмен признан виновным. Ему грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

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