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"Это последнее предупреждение": в Крыму избили проукраинского активиста
В Крыму совершено очередное нападение на крымскотатарского активиста. Ризу Асанова избили до потери сознания, когда он снимал сюжет об автомагистрали в районе Белогорска. Врачи диагностировали у Асанова ушибы и сотрясение мозга.
По словам пострадавшего, избивали его, скорее всего, дубинкой: сначала нанесли удар по плечу, а затем по затылку, после чего Асанов потерял сознание.
«Придя в себя, почему-то оказалось, что лежу уже около своей машины, услышал мужской голос: «Это последнее предупреждение». Второй голос сказал: «В следующую нашу встречу ты сдохнешь», — рассказал Асанов.
Пострадавший вспоминает, что оба напавших говорили с российским акцентом. В полиции заявление о нападении приняли, но дело не открывали. Кроме того, в отделении активист заметил подозрительного мужчину, который явно вел слежку за происходящим.
«В полиции ходил как свой и, уходя, улыбался мне. Его, кстати, я заметил и в больнице. Опыт показывает, что это был не просто прохожий», — рассказал Асанов.
Напомним, в Крыму оккупанты не прекращают политику преследования крымскотатарских активистов, правозащитников, а также людей с проукраинской позицией. Так, в декабре произошло нападение на офис адвокатов, занимающих защитой крымских татар и военнопленных моряков. А в Симферополе вынудили уволиться с работы активистку Украинского культурного центра.
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