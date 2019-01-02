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Жестокое убийство семьи в Виннице: подозреваемого арестовали
В Виннице состоялось заседание суда, где определялась судьба задержанного по подозрению в жестоком убийстве. Преступление было совершено 31 декабря: были убиты женщины 63 лет и 30 лет, а также семилетний мальчик. Тяжелораненая трехлетняя девочка позднее умерла в больнице. Орудием убийства стал молоток.
По подозрению в преступлении был задержан 30-летний мужчина, житель Винницы. По версии следствия, у него был конфликт с бывшей супругой, потому гражданин убил всю семью: мать, бывшую жену и двоих детей.
Как сообщает винницкий сайт 20 минут, по решению суда подозреваемый взят на 60 суток под стражу. Во время заседания мужчина плакал, тяжело дышал и жаловался, что у него отказывают руки. В зал прибыла бригада «скорой помощи», но врачи сошлись на том, что заседание можно продолжить.
Прокуроры озвучили версию, что подозреваемый хотел выдать убийство за разбойное нападение, но не избавился от улик: в мусорнике была найдена записка с признанием. Адвокаты будут требовать для своего клиента психиатрического обследования.
Напомним, «скорую помощь» на место преступления вызвал сам подозреваемый. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство нескольких людей»). В случае признания виновным и осудным убийце грозит пожизненное заключение.
Фото vn.20minut.ua
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