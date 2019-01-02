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Политика

Телеканал CNN исправил принадлежность Симферополя после вмешательства МИД Украины

22:05 2 января 2019   16
симферополь
Инф. «ФАКТОВ»

Американский телеканал CNN исправил редакционный материал, где Симферополь был указан российским городом. После вмешательства МИД Украины журналисты исправили подпись к фото из Симферополя, и теперь надпись гласит: «Салют в центре Симферополя, Крым».

Ошибка, по всей видимости, была допущена, поскольку американский телеканал взял фото журналиста российского агентства и сохранил оригинальную подпись под фото, невольно подыграв кремлевским пропагандистам. Российский МИД уже успел цинично похвалить журналистов CNN.

Теперь фото на сайте CNN выглядит следующим образом:

фото

Напомним, ранее хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма. Посольство Украины оперативно отреагировало на инцидент. Также дипломаты добились появления правильной карты Украины на сайте польской радиостанции.

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