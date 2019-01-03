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Под Львовом автоцистерна столкнулась с микроавтобусами: два человека погибли, пятеро травмированы
Крупное ДТП произошло сегодня, 3 января, около шести часов утра на автодороге Львов — Шегини возле села Бар Городокского района Львовской области.
По предварительной информации руководителя отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской, произошло столкновение автоцистерны и двух микроавтобусов — «Мерседес Спринтер» та «Рено Мастер». От полученных травм два человека скончались на месте, пять человек были доставлены в местную больницу, их диагнозы уточняются.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также личности всех пострадавших. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в первые дни 209 года в Украине произошла целая череда крупных ДТП со смертельным исходом. Так, 1 января в Николаевской области на трассе Николаев — Днепропетровск в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли восемь человек, в том числе трое детей. 2 января в Обухове под Киевом в столкновении маршрутки с «Запорожцем» погибли три человека.
Фото ГУ НП Украины во Львовской области
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