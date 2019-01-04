Уайлдер не горит желанием встречаться с Джошуа

Спорт

Вероятность проведения в ближайшее время боя в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером из США (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) ничтожно мала.

«Энтони с большим удовольствием подрался бы с Уайлдером 13 апреля на «Уэмбли». Мы предлагаем Деонтею все больше и больше, где речь идет не только о гарантированном гонораре, но и о процентах. Сумма получится гораздо больше, чем он когда-либо зарабатывал, но есть определенная черта, за которую мы заступать не будем.

К сожалению, я вынужден сообщить, что на данный момент, несмотря на три или четыре электронных письма, десяток телефонных звонков, мы не получили ни одного ответа от команды Уайлдера. Я полагаю, что они планируют провести реванш с Тайсоном Фьюри", — заявил промоутер британского супертяжа Эдди Хирн в интервью Boxing Scene.

Таким образом, следующим соперником Джошуа вероятнее всего станет его соотечественник Диллиан Уайт (25 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), который в конце декабря нокаутировал Дерека Чисору.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер анонсировал бой-реванш с Фьюри.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter