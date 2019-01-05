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Стало известно о значительном усилении ВМС Украины в Азовском море
Военно-морские силы Вооруженных Cил Украины в течение прошлого года нарастили способности берегового и морского компонента и развернули силы и средства в акватории и на побережье Азовского моря. Об этом в пятницу, 4 января, заявил командующий флотом Игорь Воронченко (на фото), выступая на базе учебного центра ВМС ВСУ в Николаеве.
Адмирал отметил, что в течение года в структурах ВМС созданы боевые части, укомплектованные современными образцами вооружения. Помимо того, был осуществлен переход на новую систему питания по каталогу. В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по приведению его к стандартам НАТО.
Первый заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в своем докладе рассказал о дальнейшей работе Вооруженных Сил в рамках программы «Перспективная модель ВС Украины на период до 2021 года».
В итоговой части мероприятия командующий ВМС определил основные направлениями и приоритеты функционирования ВМС ВСУ в 2019 году и наградил ценными подарками лучших военнослужащих.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Воронченко рассказал о соотношении сил в Азовском море, подчеркнув, что РФ стянула в регион до 40 боеспособных кораблей и катеров.
Однако скоро Украина получит от США патрульные катера класса Island.
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