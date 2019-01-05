Под Киевом произошло серьезное ДТП с участием полицейских (фото)

Происшествия

Под Киевом возле села Гуровщина Киево-Святошинского района случилось крупное ДТП с полицейскими. Патрульные прибыли на место аварии на Житомирской трассе, где автомобиль сбил женщину, и как раз оказывали помощь пострадавшей. В этот момент ехавший по трассе водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил полицейский автомобиль.

ДТП обошлось без пострадавших — повреждены только полицейская Skoda Rapid и находившийся рядом Volkswagen. В полиции говорят, что на момент столкновения патрульные находились в своем автомобиле и писали рапорт.

По информации очевидцев, водитель-гонщик оказался трезвым. По каким причинам он выехал на встречную полосу, предстоит выяснить полиции. Место, где стояли полицейские (32 километр автодороги Киев — Чоп) было ограждено конусами и знаками, на полицейском авто были включены проблесковые маячки.

Напомним, ранее патрульная полиция неоднократно предупреждала водителей, что в нынешних погодных условиях вероятность аварий резко возрастает, потому от автолюбителей требуется более внимательно оценивать обстановку на дороге.

Фото kyivregionpatrolpolice/Facebook, KyivOperativ/Facebook

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