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Происшествия

В Запорожье вандалы изуродовали патриотический мурал (фото)

17:11 5 января 2019   93
Мурал
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье полиция расследует повреждение настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции. Резонансное происшествие случилось 4 января, информация в полицию о нем поступила в дежурную часть Александровского отделения полиции в 20:10.

Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестные залили краской фрагменты Мурала единства поколений защитников Украины.

По информации местного интернет-ресурса ZanoZa, на мурале, который был создан на средства областного бюджета, изображен запорожский казак, полковник армии УНР Петр Болбочан и современный украинский солдат. Пострадали именно изображения последних.

Фото журналистов интернет-ресурса

Напомним, в декабре в Одессе неизвестные облили краской памятный знак героям Небесной сотни.

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