В аэропорту Львова произошло опасное ЧП с самолетом (фото)

Происшествия

В воскресенье, 6 января, в 10:23 во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого" самолет Boeing 737−800с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов — Стамбул, при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, коэффициент сцепления шасси с землей и скорость ветра были достаточными для взлета. Была объявлена аварийная тревога. Ни один из 59 пассажиров и шести членов экипажа в результате инцидента не пострадал, а воздушное судно не понесло значительных повреждений. Пассажиры были высажены и доставлены в терминал «А». Самолет эвакуируют с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для восстановления работы.

Тем временем координатор общественной организации «Варта 1» Игорь Зинкевич опубликовал фото взлетной полосы и очередей, которые образовались в аэропорту из-за инцидента с самолетом.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале декабря в аэропорту «Борисполь» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за ЧП некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

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