"Золотой глобус-2019": стали известны все обладатели престижной премии (фото)

Шоу-бизнес

В ночь на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной премией «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. По своей значимости эти награда уступает только премии «Оскар». Как уже сообщали «ФАКТЫ», в числе первых, кто получил «Золотой глобус», оказались Майкл Дуглас и Леди Гага.

А вот остальные лауреаты 76-й церемонии «Золотой глобус».

«Метод Комински» победил в категории «Лучший комедийный телесериал».

Мексиканец Альфонсо Куарон признан лучшим кинорежиссером. Напомним, его черно-белая драма «Рома» названа лучшим иностранным фильмом.

Рэйчел Броснан стала обладательницей «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале», исполнив главную роль в «Невероятной миссис Мэйзел».

Лучшим мини-сериалом 2018 года названа драма «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений».

Лучшей комедийной киноактрисой стала Оливия Колман, исполнившая главную женскую роль в фильме «Фаворитка».

В номинации «Лучшая кинокомедия или мюзикл» победил фильм «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Напомним, эта же картина получила «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Гленн Клоуз

Лучшей драматической актрисой признана Гленн Клоуз, исполнившая главную роль в картине «Жена».

Рами Малек победил в категории «Лучший драматический киноактер». Успех ему принесла роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

Рами Малек и Джулия Робертс

А лучшим драматическим фильмом стала «Богемская рапсодия»!

С полным списком номинантов на «Золотой глобус-2019» «ФАКТЫ» уже знакомили своих читателей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, в каких нарядах кинозвезды прошли по крсной дорожке церемонии «Золотой глобус-2019».

Фото Getty Images

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