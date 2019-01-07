Убийца писал SMS от имени жертвы: вскрылись новые обстоятельства гибели студенток в Харькове

Происшествия

В деле о жестоком убийстве в Харькове двух студенток-турчанок продолжают выясняться новые, все более страшные обстоятельства. Следствие считает, что преступник, заметая следы после убийства, отправлял SMS от имени своей жертвы.

20-летняя Букет Йылдыз и 22-летняя Зейнеп Хусюнбей были убиты 31 декабря. Полиция подозревает в преступлении бывшего приятеля младшей из девушек. Основную версию следствия озвучил Фарид Алиев, директор харьковского представительства TUİD.

Предполагают, что студентка и ее экс-бойфренд встретились в квартире на ул. Валентиновской в Харькове. Там девушка сообщила приятелю, что они больше не пара. Молодой человек ушел из квартиры, но вскоре вернулся и уже после этого совершил убийство.

«Когда он вошел, Букет разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вывал у нее телефон и начал ее убивать. Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что какая-то неразбериха», — рассказал Фарид агентству «Комментарии. Харьков». Также следователи полагают, что именно убийца написал с телефона своей жертвы сообщение: «Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал».

Вторая девушка была убита при входе в квартиру — 22-летняя Зейнеп Хусюнбей как раз вернулась из магазина. После двойного убийства преступник взял такси, направился в аэропорт и оттуда улетел в Стамбул.

Напомним, подозреваемый был арестован на кладбище в Стамбуле — молодой человек пришел навестить могилу отца. У юноши оказался с собой нож и пистолет.

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