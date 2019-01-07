Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Шоу-бизнес

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников красочными фото с пляжей Майами. Ранее Полякова объявила, что в этом году вместо новогодних корпоративов проведет время с семьей и друзьями. Взяв с собой на отдых комплект ярких купальников, певица делится в соцсетях снимками на фоне белого песка и морского прибоя.

«Ну что, Майами было спонтанно, но прекрасно!» — призналась певица.

Поклонники Поляковой восхищаются ее спортивной фигурой, называют Олю восхитительной и соблазнительной и сравнивают певицу с куклой Барби.

Напомним, ранее фотографии с пляжей опубликовала супермодель Алина Байкова.

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