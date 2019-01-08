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Нападение на школу в Пекине: ранены десятки детей
В столице Китая Пекине неизвестный мужчина совершил нападение на учеников начальной школы. Как сообщает ABC, ранения получили не менее 20 детей. Трое их них ранены серьезно, но их жизни находятся вне опасности.
Мужчина задержан. По предварительным данным он был вооружен ножом. Мотивы преступления выясняются.
Нападения на детей в школах и детских садах в последние годы в Китае происходят пугающе часто. Мотивом часто является «месть обществу».
Так, в октябре прошлого года вооруженная кухонным ножом женщина атаковала воспитанников детского сада города Чунцин. Тогда пострадали 14 детей.
А 6 января Верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор в отношении 43-летнего подсудимого, признанного виновным в нападении на малолетних детей в детском саду в январе 2017 года. Никто из пострадавших детей в результате атаки не погиб.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
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