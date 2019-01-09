Происшествия

В Киеве обокрали квартиру нардепа: детали и фото с места ЧП

В Киеве обокрали квартиру народного депутата Виктора Кривенко. Об этом политик сообщил в Facebook. Также он выложил фото квартиры, где виден беспорядок, который оставили после себя воры.

«Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды», — написал он. Нардеп не написал ничего о других украденных вещах.

Как писали «ФАКТЫ», в последние годы в Украине существенно возросли случаи квартирных краж. Так, недавно неизвестные обокрали дом родителей замгенпрокурора Украины Евгения Енина. Инцидент произошел в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района.

Двое злоумышленников похитили из дома деньги и ювелирные украшения. Сообщается, что воров застал хозяин, вернувшийся домой. Увидев его, воры сразу же сбежали.

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