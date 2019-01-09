Украина

Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни

После относительно спокойной зимней погоды, которая была на новогодние праздники, на Украину обрушились морозы. Одновременно в некоторых областях прошли сильные снегопады, что привело к осложнению движения транспорта в некоторых регионах. А вот в Мукачево (Закарпатская область), несмотря на минусовую температуру, на Рождество расцвела сакура.

Насколько долго в Украине продержится такая морозная погода или все-таки нужно готовиться к очередным температурным качелям? Ответы на эти вопросы «ФАКТАМ» дали украинские синоптики.

Так, замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что в ближайшее время Украину ждет небольшое потепление, которое вскоре сменится морозами.

— В ближайшие дни в Украину придет циклон с Балкан, — говорит Голеня. — Он принесет оттепель на юг и восток страны. Послабление морозов во время его прохождения будет наблюдаться и на остальной территории Украины. Вместе с потеплением циклон принесет и осадки. В центральных, южных и восточных областях прогнозируются мокрый снег и дождь, а на западе и севере — снег. Но уже через несколько дней морозы снова возобновятся. Правда, продержатся недолго, так как со стороны Атлантики придет более теплый и влажный воздух, благодаря которому в западных и северных областях температура поднимется до 0. В то же время на востоке Украины сохранятся морозы, но не сильные.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач уверен, что уже в ближайшие дни морозы могут усилиться.

— Если в конце первой декады января был рост температуры, то уже в начале второй десятидневки ожидается ее небольшое снижение, — говорит изданию Владимир Деркач. — Но очень сильных морозов — до минус 20 — в первом месяце 2019 года ожидать не стоит. Третья декада января также принесет умеренные морозы и незначительные осадки в виде снега. Правда, в конце месяца ожидается небольшое потепление.

Напомним, что ранее другой народный синоптик, Леонид Горбань, обещал «ФАКТАМ», что уже 15 января в Украину придет настоящая зима.

— Температура воздуха резко опустится до минус 15—25, временами возможен снег, — говорит Горбань. — Такая холодная погода продержится практически до конца января. За несколько дней до начала февраля в Украине ожидается небольшая оттепель, однако снег полностью не растает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», от аномальных снегопадов страдают жители части Европы, особенно Германии и Австрии, где из-за непогоды погибли уже девять человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter