В мире назвали Томос победой Украины и Порошенко, – эксперт

Политика

Публикации в ряде ведущих мировых изданий поднимают тему предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии. Зарубежные СМИ называют автономию Православной церкви Украины (ПЦУ) победой страны и президента Петра Порошенко, а также личным поражением президента России Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Алексей Голобуцкий.

«Попалась на глаза интересная подборка мировой прессы по факту предоставления Томоса для украинской церкви. Судя по ней, весь мир признал обретение украинской церковью независимости победой президента Порошенко и поражением Кремля. И это не может не радовать!» — заявил эксперт.

В качестве примера Голобуцкий привел информагентство Reuters, которое процитировало известного британского эксперта Тимоти Эша. Он назвал Томос для ПЦУ огромной победой Украины и поражением Кремля.

«Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее „орбиту“, практически невозможна без применения подавляющей военной силы», — пишет Reuters.

Также Голобуцкий напомнил о публикации в Guardian, которая пишет о том, что многим давно пытается объяснить президент Порошенко. В частности, о том, что автокефалия украинской церкви — это уменьшение влияния российской пропаганды в Украине.

«Украина стремилась получить автокефалию для своей церкви, чтобы уменьшить влияние России в Украине. Поддерживаемые Москвой православные церкви в Украине являются орудием Кремля для распространения российской пропаганды и поддержки пророссийских боевиков на востоке», — цитирует Голобуцкий Guardian. В издании Томос также назван «пощечиной России».

Немецкое издание Der Tagesspiegel считает Томос личным поражением патриарха РПЦ Кирилла и всего российского руководства.

Французские СМИ, продолжил Голобуцкий, назвали автокефалию Украинской церкви восстановлением исторической справедливости и «разрывом последнего моста между Украиной и Россией».

«После 332 лет пребывания под контролем Москвы, в Украине появилась независимая церковь. Украина разрушила последний мост, который связывал ее с Россией», — цитирует эксперт французское издание L'Opinion.

Radio France Internationale, в свою очередь, пишет, что «церковная» победа Порошенко «положила конец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви». Томос же «ставит под сомнение стремление российского президента Владимира Путина превратить Россию в лидера православного мира».

«Думаю, если все западные СМИ говорят о Томосе для ПЦУ как о геополитическом сдвиге, восстановлении исторической справедливости, искоренении российского влияния на Украину, личном поражении Путина и его сторонников, значит, это событие можно назвать действительно историческим, причем не только в украинском, но и в мировом масштабе», — подытожил Алексей Голобуцкий.

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